Москва, 25 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Увеличение штатной численности Вооруженных сил России — шаг в правильном направлении, отметил 25 августа в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Минобороны России Спецназ ВС России

Как сообщалось ранее, указом президента России штатная численность ВС увеличена на 137 тысяч человек — до 2,039 миллиона человек.

«Новые военно-политические реалии требуют увеличения армии. Предположу, что это не последнее увеличение в ближайшие годы», — отметил Рожин.