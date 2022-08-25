Москва, , 17:17 — REGNUM Нынешнее состояние главы киевского режима Владимира Зеленского говорит о том, что он не готов идти на какие-либо переговоры с российской стороной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, покидая Львов, сказал, что будет способствовать организации такой встречи, но мы видим, что Зеленский сегодня не настроен ни на встречи, ни на переговоры», — сказал депутат.

Также Слуцкий обратил внимание на текущее состояние Зеленского.

«Просто сейчас как-то изнутри светится нездоровым духом или светом войны, а его западные тьюторы его к этому еще более подталкивают, подогревают», — отметил парламентарий.

Напомним, Совет Думы призвал ООН и МАГАТЭ и международные парламенты потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС и прекратить поставки киевскому режиму вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат ГД: продолжение обстрелов ЗАЭС приведет к катастрофе для Европы