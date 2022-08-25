Москва, 25 августа, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Нынешнее состояние главы киевского режима Владимира Зеленского говорит о том, что он не готов идти на какие-либо переговоры с российской стороной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, покидая Львов, сказал, что будет способствовать организации такой встречи, но мы видим, что Зеленский сегодня не настроен ни на встречи, ни на переговоры», — сказал депутат.

Также Слуцкий обратил внимание на текущее состояние Зеленского.

«Просто сейчас как-то изнутри светится нездоровым духом или светом войны, а его западные тьюторы его к этому еще более подталкивают, подогревают», — отметил парламентарий.

Напомним, Совет Думы призвал ООН и МАГАТЭ и международные парламенты потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС и прекратить поставки киевскому режиму вооружений.