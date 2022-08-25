Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Сервис Netflix продлил сериал «Академия Амбрелла» на четвёртый сезон. Об этом 25 августа сообщает Deadline.

Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США Семья в сборе

По словам источника издания, сценарий новых эпизодов почти полностью написан. При этом четвёртый сезон станет финальным для проекта.

ИА REGNUM напоминает, что премьера третьего сезона «Академии Амбрелла» состоялся 22 июня 2022 года. К своим ролям вернулись Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер и Джастин Х. Мин.