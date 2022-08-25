Энергодар, Бывш. УССР, , 17:16 — REGNUM В Запорожской области восстановлено электроснабжение после пожара в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 25 августа, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

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Ранее власти Энергодара заявили, что на Запорожской АЭС сработала система противопожарной безопасности, после чего подача электроэнергии со станции была прекращена.

Выяснилось, что в результате обстрела со стороны бандеровских формирований на поле и в подлеске возле АЭС вспыхнул пожар, после чего сработала система противопожарной безопасности.

«Это привело к короткому замыканию в сети, показатели энергосистемы полностью просели», — пояснил Рогов.

После этого было произведено переподключение Запорожской АЭС. Отмечается, что это был первый случай в истории, когда ЗАЭС была полностью отключена от электросети.