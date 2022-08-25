Москва, , 19:23 — REGNUM Компания «Роснефть» завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор и приступила к испытаниям объектов газотранспортной системы месторождения. Мощность перекачки газа составит 2,2 млрд куб. м, протяжённость газопровода — 80 км, сообщает пресс-служба компании.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новый межпромысловый газопровод Сузун-Ванкор протяженностью около 80 км обеспечил подачу попутного нефтяного газа с Сузунского месторождения на объекты Центрального пункта сбора Ванкорского месторождения, где осуществляется его подготовка до товарного качества. Извлекаемые запасы Сузунского месторождения составляют 39 млрд куб. м газа. Газ обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему страны для доставки потребителям. При этом достигается синергетический эффект благодаря использованию действующей мощной инфраструктуры Ванкора. На сегодняшний день с месторождений Ванкорского кластера в ЕСГ отправлено почти 43 млрд куб. м товарного газа», — указано в сообщении.

Газопровод имеет два мостовых перехода через водоёмы и четыре перехода под руслом рек, сама линия построена наземным путём.

Отметим, что Сузунское месторождение входит в состав проекта «Восток Ойл», ресурсной базой которого является более 6 млрд мелкозернистой нефти. В проект входит 52 участка в Красноярском крае и на Ямале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на пяти кустах Пайяхского кластера проекта «Восток Ойл» дан старт эксплуатационному бурению. Бурение скважин будет вестись с применением уникальных буровых комплексов в северном исполнении, которые построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в суровых условиях Крайнего Севера.

Читайте также: «Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском кластере