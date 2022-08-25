Лондон, 25 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Десятки жителей Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на службе у киевских нацистов, сообщает 25 августа газета Guardian со ссылкой на новозеландскую организацию ветеранов No Duff.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам представителя No Duff Аарона Вуда, ему известно о нескольких десятках таких «диких гусей», которые занимаются разными делами на территории бывшей УССР.

Издание Guardian опубликовало этот материал на фоне сообщений об уничтожении в рядах киевских нацистов 30-летнего новозеландского наёмника Доминика Абелена, который «взял отпуск» в Вооруженных силах Новой Зеландии.

Напомним, ранее Минобороны России сообщало о нахождении на территории бывшей УССР более семи тысяч наёмников из разных стран мира.