Минск, 25 августа, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Фраза представителя киевского преступного режима Алексея Гончаренко о том, что «Лукашенко будет висеть на столбе», столь же человеконенавистническая, как и недавний призыв «убивать русских», прозвучавший от представителя б. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Об этом заявил 25 августа пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в интервью РИА Новости. Отметив, что заявление Гончаренко «не первый пример изощрённой человеконенавистнической риторики» Киева, Глаз напомнил, как недавно «посол» Пётр Врублевский «призывал убивать побольше людей».

Анатолий Глаз «Эти кровожадные желания и комментировать не нужно — они все и так прямо говорят».

Напомним, нацистское заявление Врублевского было в итоге процитировано на заседании СБ ООН. Из ООН была реакция: бывший заместитель генсека организации Сергей Орджоникидзе назвал призыв к убийству русских аморальным.

Что касается заявлений Гончаренко, он в телеграм-канале по случаю так называемого дня независимости написал, что в следующую годовщину этого «праздника» белорусский президент Александр Лукашенко «будет висеть на столбе».