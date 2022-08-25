Москва, 25 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Россия действительно замедляет темпы проведения СВО, и такой подход вполне разумен, написал 25 августа в своем телеграм-канале командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

Как сообщалось ранее, министр обороны России Сергей Шойгу объяснил снижение темпов наступления желанием избежать лишних жертв среди гражданского населения.

Разумность этих действий можно объяснить через пример из мира спорта, отметил комбат:

«На заре становления «Формулы-1» некоторые умники пытались проехать дистанцию на одной резине, чтобы не терять время на «переобувку», но в итоге ничего не выигрывали. Нужно тормозить и брать паузу, чтобы продолжить движение и не слететь с трассы на уставшей резине. Повторю: [б. УССР] уже проиграла, только пока не хочет этого признавать», — написал Ходаковский.

Кроме того, следует стараться предотвращать возникновение так называемого «афгансокго синдрома», беречь людей и сохранять возможность воспроизводства ресурсов, почеркнул комбат.

«Война ничего не оставляет без последствий. Прогнав через страх и ужас войны большую часть своего мужского населения, [б. УССР] в перспективе получит очень тяжёлое наследие. Людской ресурс на исходе, экономика пока дышит, но на искусственной вентиляции… Россия не допустила неконтролируемых процессов и сохранила возможность воспроизводства ресурсов, необходимых войне. В игре в долгую мы Запад переиграем», — отметил Ходаковский.