Воронеж, 25 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Билеты на матч воронежского ФК «Факел» и московского «Спартака» в рамках седьмого тура российской премьер-лиги распроданы, сообщили 25 августа в пресс-службе ФК «Факел».

Пресс-служба правительства Воронежской области Домашняя арена ФК «Факел» — Центральный стадион профсоюзов

«Билеты на матч «Факел» — «Спартак» распроданы!» — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Таким образом, билеты закончились за несколько часов до времени официального закрытия касс.

Как сообщало ИА REGNUM, домашний матч воронежского «Факела» с московским «Спартаком» состоится в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги 27 августа в 17:30 на Центральном стадионе профсоюзов. Билеты в этот раз продавали исключительно через кассы стадиона, они открылись в 11:00 25 августа. При этом очередь за билетами воронежцы начали занимать уже с вечера 24 августа, всего, по некоторым оценкам, билеты пытались купить около пяти тысяч человек. Повезло не всем.

В преддверии матча разразился ещё один скандал. В «Факеле» заявили, что не пустят на стадион болельщиков с символикой «Спартака», что вызвало возражения. В конфликт пришлось вмешаться главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Александру Алаеву. Позже воронежский клуб выступил с заявлением, что речь шла не об атрибутике, а о средствах активной поддержки.