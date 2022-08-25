Донецк, 25 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. ВСУ пытаются «тактически активизироваться» на всей линии фронта от Донецка до Запорожья, сообщил 25 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Прощупывают малыми группами линию фронта, создавая имитации прорывов. Речь идет о донецком (авдеевском) направлении, то же самое происходит на угледарском. Вчера появилась информация о возможном прорыве под Авдеевкой», — отметил Котенок.

Судя по внешним признакам, ВСУ пытаются нащупать слабые места переднего края российских войск, добавил военкор.