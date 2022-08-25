Ижевск, , 17:01 — REGNUM Удмуртия попала в перечень 43 регионов России, которые получат средства на из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение о распределении 1,5 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мусорные контейнеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно документу, Удмуртия получит на расширение парка контейнеров для раздельного сбора отходов 6,124 млн рублей.

Средства будут предоставлены республике на условиях софинансирования. Планируется, что они поступят в регион до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе субсидию на покупку контейнеров получат восемь регионов — Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Нижегородская, Пензенская Оренбургская, Саратовская и Ульяновская области. Наиболее значительный объем средств предусмотрен для Башкирии — 168,7 млн рублей.