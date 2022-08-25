Ижевск, 25 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Удмуртия попала в перечень 43 регионов России, которые получат средства на из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение о распределении 1,5 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Согласно документу, Удмуртия получит на расширение парка контейнеров для раздельного сбора отходов 6,124 млн рублей.

Средства будут предоставлены республике на условиях софинансирования. Планируется, что они поступят в регион до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе субсидию на покупку контейнеров получат восемь регионов — Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Нижегородская, Пензенская Оренбургская, Саратовская и Ульяновская области. Наиболее значительный объем средств предусмотрен для Башкирии — 168,7 млн рублей.