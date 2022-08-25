Нью-Йорк, США, , 17:26 — REGNUM Пять автобусов с латиноамериканскими мигрантами прибыли 24 августа из американского штата Техас в Нью-Йорк, что стало самой крупной перевозкой мигрантов по программе губернатора Техаса Грегга Эббота за один день, сообщает Fox News.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Отмечается, что это лишь несколько последних автобусов, отправленных Грегом Эбботтом в Нью-Йорк. Начиная с 5 августа из Техаса на Манхеттен прибыли более тысячи мигрантов.

Ранее Эбботт выпустил специальное распоряжение, согласно которому нелегальные мигранты, проникающие на территорию Техаса, будут направляться на автобусах в столицу страны Вашингтон и другие крупные города, находящиеся под руководством Демократической партии. Таким образом он старается привлечь внимание к миграционному кризису, затронувшему его пограничный штат.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Техаса Тед Круз ранее представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», который предусматривает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Техас начал отправлять нелегалов в Нью-Йорк, пытаясь противостоять миграции