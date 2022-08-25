Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Кинофильм «Солнцепёк», снятый по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и вышедший на экраны в прошлом году, продолжает вдохновлять зрителей, в том числе и тех, кто сегодня сам снимается в кино.

www. kino-teatr.ru Никита Клещев

В Нижнем Новгороде сейчас снимается комедия «Любовь преодолеет всё», одну из ролей в которой исполняет выпускника ГИТИСа Никита Клещёв. Начинающий актер не скрывает, что он с удовольствием снимается в одном фильме с Александром Бухаровым, звездой отечественной драмы «Солнцепёк». «Мне в этом фильме нравится всё — от сценария и режиссёра до актёров, с которыми я взаимодействую на площадке, — отметил молодой человек . — Отца, из-за которого мой герой и стал злом, играет Александр Бухаров, и буквально за неделю до кастинга я посмотрел фильм с ним «Солнцепёк». Он рассказывает о событиях 2014 года в Луганской народной республике. Потрясающий фильм, за роль в котором он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». И выходить с ним на площадку — настоящий подарок».

«Солнцепёк» произвёл на территории бывшей УССР эффект разорвавшейся бомбы. Глубоко уязвлённый появлением этой картины глава киевского режима Владимир Зеленский немедленно отправил в «черный список» всю съёмочную бригаду: режиссёров, операторов, актёров. В России картину встретили куда дружелюбнее. Она даже выбилась в лидеры рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом. Очень жёсткое и местами страшное кино стало фильмом-откровением, предвестником начала специальной военной операции на территории б. УССР. Ведь до него никто не пытался на большом экране рассказать о трагедии, которая обрушилась на Донбасс ещё в 2014 году, и продолжается до сих пор.

Исполнительный продюсер фильма Александр Колдаков назвал «Солнцепёк» беспощадной, горькой и болезненной, но такой нужной правдой. «Фильм вызывает бурю эмоций у зрителя, и это для нас очень важно. Картины, который глубоко затрагивают душу, доносят правду, заставляют делать выводы сейчас как никогда востребованы. И я надеюсь, таких фильмов будет становиться больше», — отметил Колдаков.

Такого же мнения придерживается и Александр Бухаров, сыгравший в «Солнцепёке» главную роль — водителя скорой помощи, ветерана войны в Афганистане. Его герой зарёкся брать в руки оружие, но в 2014 году в Луганской народной республике всё к этому подталкивает. С одной стороны, регион потрошат мародёры, которые, почуяв безвременье, устраивают в деревнях такие выходки, что кровь стынет в жилах. С другой — нацбаты и военные террористы бомбят мирные города, рассчитывая сломить сопротивление ополченцев, не захотевших принимать преступную власть, которая встала у руля страны в ходе кровавого переворота. Сам Бухаров считает, что «Солнцепёк», поднимающий тему трагедии 2014 года, затрагивает каждого здравомыслящего человека. И, хотя съемки некоторых сцен дались ему очень тяжело, ответственность, лежащая на нём за этот серьёзный проект, перевесила любые сложности.

«Такие фильмы необходимо снимать и обязательно нужно их смотреть, чтобы люди никогда не забывали», — уверен Александр Бухаров.