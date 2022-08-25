Баку, 25 августа, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Наиболее интересная для наблюдателей тема встречи президентов КазахстанаКасым-Жомарта Токаева и АзербайджанаИльхама Алиева — транзит казахской нефти — осталась за кадром. Об этом 25 августа написал в своём телеграм-канале научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Нефтепровод

По его словам, тем не менее, соглашение между казахской и азербайджанской госкорпорациями, возможно, будет подписано в ближайшие недели.

Читайте также:Азербайджану невыгодна транспортировка нефти из Казахстана — эксперт

Эксперт отметил, что согласно просочившейся информации, Казахстан и Азербайджан обсуждают возможность транзита 1,5 млн тонн казахской нефти в год через трубопровод «Баку — Джейхан» и 3,5 млн тонн по нефтепроводу «Баку — Супса».

«При этом очевидно, что азербайджанский маршрут в 2023 году примет часть казахской нефти, но останется вторым-третьим по значимости для Казахстана, после российского и китайского направлений», — добавил он.

Караваев акцентировал внимание на том, что стало известно о повышенном интересе Государственной нефтяной компании к возможности работы на месторождениях Казахстана и в нефтегазохимических комплексах — к такому выводу можно прийти, основываясь на открытых данных, касающихся подписания меморандума между «QazaqGaz» и «SOCAR».

Читайте также:Паника на рынке нефти выгодна и России, и Казахстану — казахский политолог