Москва, , 16:55 — REGNUM Продолжение обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС из вооружения, поставляемого странами НАТО, приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

Вячеслав Макаров Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, принятое Советом Думы заявление должно приобрести не только военно-стратегическое, политическое, но и дипломатическое звучание.

«Мы обращаемся к международным организациям, начиная от Совета Безопасности ООН, Генеральной ассамблеи ООН, МАГАТЭ, и обращаем внимание на то, что, если не прекратятся обстрелы — это приведет к ядерной катастрофе, которая будет иметь самые глобальные последствия для всего европейского континента», — подчеркнул Макаров.

Депутат отметил, что на Западе должны осознать последствия поставок ракетно-артиллерийского вооружения киевскому режиму. Обстреливая атомные объекты, киевский режим проявляет себя не только, как бандеровское, фашистское, нацистское государство, но и как страна-террорист, добавил Макаров.

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