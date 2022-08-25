Киев, , 16:49 — REGNUM Подконтрольная киевскому режиму компания «Энергоатом» заявила, что Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от энергосетей бывшей УССР.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщается 25 августа на странице компании в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ВСУ и иные нацистские вооруженные формирования почти ежедневно подвергают артиллерийским обстрелам как саму Запорожскую АЭС, так и обеспечивающую её работу инфраструктуру.

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