Киев, 25 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Подконтрольная киевскому режиму компания «Энергоатом» заявила, что Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от энергосетей бывшей УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Об этом сообщается 25 августа на странице компании в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ВСУ и иные нацистские вооруженные формирования почти ежедневно подвергают артиллерийским обстрелам как саму Запорожскую АЭС, так и обеспечивающую её работу инфраструктуру.