25 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 17:54 — REGNUM Русская православная церковь решила понизить уровень делегации, которая должна принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который 14–15 сентября должен пройти в Казахстане. Ожидалось, что в Нур-Султане состоится вторая встреча между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском. Однако, как сообщил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей митрополит Антоний, «сам патриарх в работе съезда принимать участия не будет, и, соответственно, его встреча с папой Франциском в Казахстане не планируется».

Патриарх Кирилл и папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые из российских ресурсов, позиционирующих себя «ревнителями православия», заявляли ранее, что «любой поворот подобной встречи, если только это будет не покаяние папы Франциска в русофобской и антиправославной деятельности, в том числе на той же б. УССР, представляется рискованным. Поскольку ничего не даст Русской православной церкви, кроме очевидных репутационных рисков в глазах многих консервативно настроенных верующих и духовенства». Между тем с момента начала специальной операции на б. УССР диалог между Святым престолом и Московским патриархатом не прекращался, хотя и выглядел временами рваным. Франциск и Кирилл провели весной переговоры в режиме видеоконференции, затем появились сообщения о возможной встрече в двухстороннем формате папы и патриарха в Иерусалиме, но следом Ватикан заявил о ее отмене. Но и это не помешало митрополиту Антонию, заменившему в июне на посту председателя ОВЦС митрополита Илариона, в начале августа побывать в Ватикане и переговорить там с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером и папой Франциском. Наконец, на днях митрополит Антоний провел официальную встречу с апостольским нунцием в России архиепископом Джованни д’Аньелло.

Поэтому возникал вопрос, в чем заключаются причины отказа патриарха Кирилла прибыть в Казахстан, где в том или ином формате состоялась бы его беседа с папой Франциском. В этом контексте председатель ОВЦС обратил внимание на то, что встреча патриарха Московского и папы Римского «не может иметь место «на полях», пусть и столь значимого мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, она должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения». И такая встреча, продолжил митрополит Антоний, «должна быть самым тщательным образом подготовлена, должна быть согласована ее повестка, должен быть заранее продуман ее результативный документ». Примером для Русской православной церкви в этом плане является Гаванская встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, которая готовилась заблаговременно и по итогам которой предстоятели приняли важную итоговую декларацию. «Мы исходим из того, что новая встреча должна быть таким же образом серьезно подготовлена, — добавил митрополит Антоний. — Могу констатировать, что до сегодняшнего дня никакой подготовки к проведению новой встречи не осуществлялось».

Митрополит Антоний Даниил Набережный

Это объяснение выглядит комплиментарным по отношению к казахстанским властям, которые организовали Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Ведь встреча папы Франциска и патриарха Кирилла могла бы оттеснить сам саммит и его повестку на второй план, поскольку неизбежно большую часть внимания и вопросов на себя оттягивал бы кризис в б. УССР. В результате Казахстан, расположенный в Средней Азии и имеющий собственную специфическую региональную повестку, был бы вынужден выступать в роли площадки для разыгрывания чужой западной интриги. Поэтому отсутствие патриарха Кирилла в Нур-Султане в этой ситуации не должно выглядеть неуважительным в глазах казахстанских властей. А то, что 16 августа с помощью средств удаленной видеосвязи состоялся разговор предстоятеля РПЦ с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, позволяет предположить, что эту ситуацию обсудили заранее. Помимо того, самое активное участие в предстоящем съезде планируют принять представители Духовного управления мусульман России. Как сообщил председатель ДУМ Равиль Гайнутдин, «я никогда не пропускал это мероприятие и хочу представлять мусульман Российской Федерации». В конце концов, Казахстан — это страна исламская, и делать ее местом выяснения отношений христианских Церквей было бы неправильно.