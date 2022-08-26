26 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Сергей Артёменко, , 09:01 — REGNUM Казахстанец, предложивший убрать из школьной программы Казахстана русский язык, — рядовой носитель периферийных маргинальных идей. Об этом 25 августа ИА REGNUM рассказал политолог из Туркестана на условиях анонимности.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в социальных сетях появился пост поэта-русофоба из Казахстана, в котором он потребовал от министра просвещения Казахстана исключить преподавание русского языка из школ страны.

По мнению эксперта, никто в Казахстане из программы школ русский язык не уберет.

«Причина проста. Из-за одного националиста никто не будет менять государственный образовательный стандарт. Преподавание есть, никто отменять его не будет. В руководстве прекрасно понимают, что люди, не владеющие русским языком, оказываются неконкурентоспособны на рынке труда. Дальше разнорабочих на строительных объектах они не пойдут и претендовать ни на что не могут. Политики в Казахстане это понимают и русский язык не тронут. Это не идеология, это чистый прагматизм», — отметил собеседник.

При этом эксперт уверен, что «русскоязычные граждане Казахстана уезжают из страны не из-за роста национализма».

«Русские в Казахстане по большей части настроены на эмиграцию. Казахстан — это не Прибалтика. Жить в стране не привлекательно с экономической точки зрения. А рост национализма — просто вишенка на торте. Она дополнительно подстегивает эмиграцию, но не является одной из ключевых причин», — пояснил аналитик.

Монумент независимости Казахстана (сс) Меридианец

Описывая текущую ситуацию, эксперт отметил, что сфера применения русского языка в Казахстане сужается.

«Это объективные причины. Но самое ужасное, что при этом сфера применения казахского языка в качественном плане не расширяется. Новые ниши государственный язык не занимает — он не стал языком естественных наук, технической документации. Перспектив того, что он таковым станет, — ноль», — считает эксперт.

Говоря о том, что придет на смену русскому языку в Казахстане, эксперт высказал самые мрачные прогнозы.

«В лучшем случае будет английский, в худшем — деградация экономического базиса страны, когда его интеллектуальная ниша отмирает. То есть физически не останется людей, не останется специалистов. Останутся вот такие поэты. Но машину он вам не починит и ваших детей не вылечит», — отметил собеседник.

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