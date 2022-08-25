Приштина, Сербия, , 17:25 — REGNUM Так как Белград не намерен признать независимость Косово, сепаратистские власти в Приштине должны перенаправить свои усилия на экономику, соблюдая принцип «Живи и дай другим жить». Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по диалогу Белграда и Приштины Фрэнк Визнер 25 августа.

Сербия и Косово Gajmar

По его мнению, Приштина должна фокусироваться на других целях — торговле, свободном передвижении людей, финансов, научном и культурном сотрудничестве.

Визнер отметил, что он всегда «боялся того, то Сербия не признает Косово». По его словам, в ближайшем будущем этого не случится, так как общественное мнение в центральной Сербии категорично против признания независимости южного сербского края.

«Эту цель мы упустили. Поэтому я предлагаю добиваться реальных и практических целей вместо того, чтобы пытаться добиться нереального», — сказал Визнер в интервью телеканалу КТВ.

Напомним, что Фрэнк Визнер участвовал в переговорах между Белградом и Приштиной в 2008 году. Тогда премьер-министр Сербии Войислав Коштуница призвал Российскую Федерацию подключиться к переговорам с Приштиной. С российской стороны в переговорах участвовал нынешний посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, с американской — Визнер.