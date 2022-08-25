Славянск, ДНР, 25 августа 2022, 16:46 — REGNUM Военкор Александр Симонов 25 августа в своем телеграм-канале опубликовал кадры работы расчета РСЗО «Ураган» на славянском направлении.
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«Расчет Западного военного округа тоже не остался равнодушным. «За Дашу Дугину, огонь!».
Аналогичная надпись нанесена и на боеприпасы.
Дарья Дугина была убита в результате теракта под Москвой 21 августа. Предполагаемая убийца, бывшая военнослужащая «Азова» (запрещен в России), скрылась на территории Эстонии.