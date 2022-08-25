Славянск, ДНР, 25 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Военкор Александр Симонов 25 августа в своем телеграм-канале опубликовал кадры работы расчета РСЗО «Ураган» на славянском направлении.

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

«Расчет Западного военного округа тоже не остался равнодушным. «За Дашу Дугину, огонь!».

Аналогичная надпись нанесена и на боеприпасы.

Дарья Дугина была убита в результате теракта под Москвой 21 августа. Предполагаемая убийца, бывшая военнослужащая «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрылась на территории Эстонии.