Москва, , 16:45 — REGNUM Специальная военная операция на территории б. УССР может перерасти в контртеррористическую операцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов по итогам внеочередного заседания Совета Думы.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

По его словам, специальную военную операцию поддерживают большинство граждан России и вся Госдума.

«Специальная военная операция очень может быть перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями», — сказал депутат.

Миронов напомнил, что при проведении контртеррористической операции преследуется, в том числе, цель уничтожения главарей банд террористических организаций.

«Денацификация [б. УССР] без ликвидации преступного террористического режима Зеленского будет не выполнена», — добавил Миронов.

Напомним, Совет Думы призвал ООН и МАГАТЭ и международные парламенты потребовать от киевского режима немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС и прекратить поставки киевскому режиму вооружений.

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