Саратов, 25 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Саратовской области 30 августа стартует чемпионат по искусственному интеллекту, который продлится до 28 сентября. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

В этом году посвященный искусственному интеллекту сезон стартовал в рамках Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Конкурсанты на протяжении месяца ищут решение кейсовых задач, участвуют в мастер-классах и тренировочных задачах, хахатонах и олимпиадах.

В Саратовской области участники со всей страны займутся поиском классификации потребительских товаров в огромном списке наименований от Федеральной службы государственной статистики.

Авторам самых точных решений предоставят турпоездку длительностью до 10 дней.

Со слов заместителя министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасии Черепановой, дополнительные баллы за участие в чемпионате станут существенным преимуществом для школьников в борьбе за бюджетные места при поступлении в вузы в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 проектов на сумму более 450 млн рублей получили поддержку по конкурсу «Старт-ИИ-1» от Фонда содействия инновациям. В числе грантополучателей — стартапы в сфере АПК.

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