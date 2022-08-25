Тюмень, 25 августа, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Тюменской области 26 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM После грозы

Синоптики в этот день грозы, порывистый ветер до 18 м/с. Температура ночью +13 градусов по Цельсию, днём до +28.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, отмечают в ведомстве.