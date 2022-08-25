Москва, 25 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Число обращений в Роскомнадзор от граждан за I полугодие 2022 года на четверть превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает 25 августа пресс-служба ведомства.

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«В I полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в письменном виде ведомством было получено 19 067 обращений, в устном — 101 обращение, в электронном формате — 125 667 обращений.

Отмечается, что наиболее активно граждане обращались в Роскомнадзор в марте. За этот месяц в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

«Большая часть вопросов граждан, поступивших в Роскомнадзор и территориальные органы службы в I полугодии 2022 года, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе.

Ещё одной востребованной темой при обращениях в Роскомнадзор стала защита персональных данных — по этому вопросу в ведомство поступило 27 212 обращений от граждан. Ещё 15 799 обращений касались контрольной деятельности Роскомнадзора в сфере связи. Меньшая часть обращений касалась сферы массовых коммуникаций — за полгода ведомство получило всего 4179 обращений по этой теме.