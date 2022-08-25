Кострома, , 17:16 — REGNUM В Костроме завершился ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта «Сокеркино». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель генерального директора Костромского авиапредприятия по производству Виктор Веселков.

Самолёт «Костромского авиапредприятия» Наталья Диева © ИА REGNUM

Рабочие обновили верхний слой асфальта. Ширина покрытия составила 15 метров, длина — 1700 метров. Текущий ремонт был необходим не только по техническим показаниям, но и для развития аэропорта. За счёт этого предприятие надеется увеличить количество собственных рейсов и начать принимать самолеты других авиакомпаний. Впрочем, таких предложений в адрес костромских авиаторов пока не поступало.

«Мы надеемся, что имея такое полотно, Росавиация позволит нам увеличить нагрузку на покрытие и периодичность полетов. Информация о том, что мы произвели ремонт взлётно-посадочной полосы, заносится в специальный реестр, который видят все авиакомпании. Решение о сотрудничестве с нами они будут принимать в том числе на основе этого показателя. Другой немаловажный момент — наличие пассажиров», — пояснил Веселков.

Все работы были выполнены в 2021, июне и августе 2022 года за счёт средств областного бюджета. Всего на обновление асфальта потратили 39 млн рублей. В последний раз полосу ремонтировали более 30 лет назад. По информации предприятия, за январь–август 2022 года пассажиропоток увеличился на 16,3% (с 6163 до 7167 пассажиров) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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