В костромском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы
Кострома, 25 августа, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Костроме завершился ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта «Сокеркино». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель генерального директора Костромского авиапредприятия по производству Виктор Веселков.
Рабочие обновили верхний слой асфальта. Ширина покрытия составила 15 метров, длина — 1700 метров. Текущий ремонт был необходим не только по техническим показаниям, но и для развития аэропорта. За счёт этого предприятие надеется увеличить количество собственных рейсов и начать принимать самолеты других авиакомпаний. Впрочем, таких предложений в адрес костромских авиаторов пока не поступало.
Все работы были выполнены в 2021, июне и августе 2022 года за счёт средств областного бюджета. Всего на обновление асфальта потратили 39 млн рублей. В последний раз полосу ремонтировали более 30 лет назад. По информации предприятия, за январь–август 2022 года пассажиропоток увеличился на 16,3% (с 6163 до 7167 пассажиров) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Справка: Костромское авиапредприятие выполняет перелёты из Костромы в Санкт-Петербург и Казань. Его акции принадлежат региону. Ранее костромские самолёты летали в Анапу, но в апреле 2022 года рейсы остановили из соображений безопасности.