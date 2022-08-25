Кострома, 25 августа, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Костроме завершился ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта «Сокеркино». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель генерального директора Костромского авиапредприятия по производству Виктор Веселков.

Наталья Диева ИА REGNUM Самолёт «Костромского авиапредприятия»

Рабочие обновили верхний слой асфальта. Ширина покрытия составила 15 метров, длина — 1700 метров. Текущий ремонт был необходим не только по техническим показаниям, но и для развития аэропорта. За счёт этого предприятие надеется увеличить количество собственных рейсов и начать принимать самолеты других авиакомпаний. Впрочем, таких предложений в адрес костромских авиаторов пока не поступало.

«Мы надеемся, что имея такое полотно, Росавиация позволит нам увеличить нагрузку на покрытие и периодичность полетов. Информация о том, что мы произвели ремонт взлётно-посадочной полосы, заносится в специальный реестр, который видят все авиакомпании. Решение о сотрудничестве с нами они будут принимать в том числе на основе этого показателя. Другой немаловажный момент — наличие пассажиров», — пояснил Веселков.

Все работы были выполнены в 2021, июне и августе 2022 года за счёт средств областного бюджета. Всего на обновление асфальта потратили 39 млн рублей. В последний раз полосу ремонтировали более 30 лет назад. По информации предприятия, за январь–август 2022 года пассажиропоток увеличился на 16,3% (с 6163 до 7167 пассажиров) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.