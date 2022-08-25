Лос-Анджелес, США, 25 августа 2022, 16:39 — REGNUM Warner Bros. проведёт прощальные показы фильма «Бэтгёрл» для актёров и руководителей компании. Об этом 25 августа пишет Deadline, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, показы начались уже 24 августа 2022 года и продлятся до конца этой недели. Картину покажут всем, кто работал над ней, включая актёров и съёмочную группу, а также представителям и руководителям Warner Bros.
ИА REGNUM напоминает, что в начале августа 2022 года Warner Bros. отменила кинокомикс про Бэтгёрл на последних этапах проекта. Компания вложила в проект $90 млн.
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