Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Warner Bros. проведёт прощальные показы фильма «Бэтгёрл» для актёров и руководителей компании. Об этом 25 августа пишет Deadline, ссылаясь на свои источники.

Кадр из видео блогера Джона Кампеа Постер фильма «Бэтгёрл»

По данным издания, показы начались уже 24 августа 2022 года и продлятся до конца этой недели. Картину покажут всем, кто работал над ней, включая актёров и съёмочную группу, а также представителям и руководителям Warner Bros.

ИА REGNUM напоминает, что в начале августа 2022 года Warner Bros. отменила кинокомикс про Бэтгёрл на последних этапах проекта. Компания вложила в проект $90 млн.