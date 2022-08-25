Амстердам, , 16:38 — REGNUM Правительство Нидерландов не намерено ограничивать объём поставок вооружений киевским нацистам, есть лишь некоторые проблемы с производителями военной техники, сообщает 25 августа портал Dutch News со ссылкой на министра обороны королевства Кайсу Оллонгрен.

Амстердам, Нидерланды

По словам министра обороны, Нидерланды поставили Киеву «всё что могли из своих запасов», и теперь заказывают новые вооружения у компаний-производителей.

«Военная промышленность должна изготовить вооружения и для нас, и для Украины. И мы будем это оплачивать… Мы не можем исходить из наличия оружия на складах», — цитирует портал слова Оллонгрен.

По её словам, на сегодняшний день Нидерланды направили Киеву различную военную технику на общую сумму 210 млн евро, но не планируют ограничивать эти поставки дальнейшем.

«Однако есть проблемы с поставщиками и сырьем, не хватает рабочего персонала. Нам нужно решать эти проблемы», — пояснила Оллонгрен.

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