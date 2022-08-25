Киль, Германия, 25 августа, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Осмотр ЗСУ Gepard на полигоне, где учат бандеровцев, произвёл 25 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. СМИ распространили фотографии, где он стоит наверху Gepard.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Видно, что к технике приставлена стремянка, по которой политик забрался наверх. Он также спустился в кабину. Осмотр происходил на военном полигоне в Шлезвиг-Гольштейне.

Здесь Шольц также пообщался с боевиками. На этой встрече германский политик пообещал бандеровцам, что они будут получать и в дальнейшем «помощь» из Берлина — и в виде оружия, и в виде денег.