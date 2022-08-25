Волжский, Волгоградская область, 25 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Компенсацию морального вреда и расходы на погребение взыскал суд с перинатального центра в Волжском Волгоградской области после смерти роженицы из-за оказания некачественных медицинских услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Роддом выплатит супругу погибшей женщины один миллион рублей и 40 тысяч расходов на погребение. Ещё один миллион рублей взыскан в пользу несовершеннолетней дочери роженицы. Девочке также полагается почти 209 тысяч рублей в счёт возмещения вреда в связи со смертью кормильца за три года, предшествующие вынесению решения, а до достижения ею 18 лет роддом обязан ежемесячно выплачивать ей порядка шести тысяч рублей. В пользу родителей погибшей женщины взыскано по 500 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, беременная пациентка с диагнозом ОРВИ и угрозой преждевременных родов поступила в перинатальный центр в январе 2017 года. Женщине отказали в госпитализации, а когда через три часа пациентку с признаками серьёзной акушерской патологии привезли обратно, врачи сначала начали проводить роды естественным путём, а затем выполнили операцию кесарева сечения. Ребёнок погиб в утробе, женщина скончалась в реанимации.