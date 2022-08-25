25 августа 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что в польском городе Бжеге сносят монумент солдатам Красной армии.

Оксана Переможенко, , 17:55 — REGNUM Монумент солдатам Красной армии сносят в польском городе Бжеге. Об этом со ссылкой на спикера польского института национальной памяти Рафаля Лешкевича сообщает ABC News.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Монумент в Бжеге является 24-м из 60, которые были определены как подлежащие сносу. Работы по демонтажу памятника в городе продлятся несколько дней», — сказал Лешкевич.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили войну с советскими памятниками, которую ведет польская власть.

«Снова придём. Будут новые памятники», — отреагировал R. Z.

«Ничего. Ещё не вечер. Цыплят по осени считают…» — добавила Galina.

«Уроды! Конечно, но это от бессилия. Что они ещё могут сделать? Этим только ещё больше свою слабость показывают», — написала Виктория Н.

«Надо Варшаву обратно забрать», — призвал St Georg.

«Всеобщее безумие в ЕС», — отметила Таня Ю.

«Польша записалась в очередь на денацификацию! Страна-гиена», — отреагировал «Мультимедиа».

«А не боитесь, что снос памятников будет началом сноса вашей страны? Побойтесь Бога. Люди защищали вашу страну, а вы, твари, так поступаете», — не выдержала Ирина.

Памятник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да пусть сносят… А через год-два пустота начнёт давить. Заполнить нечем», — пишет Елена Сергеевна.

«Я так понимаю, что они не хотели освобождаться от немецко-фашистской агрессии?» — задалась вопросом Lilia.

«Зря освобождали, получается! Мало, видимо, их немцы уничтожили», — написала Анна.

«Эх, наших там сколько полегло! Неблагодарные», — возмутилась Елена Ё.

«Ничего, всё когда-нибудь закончится, а этих варварских поступков вам никогда не забудут…» — добавила Julia I.

«Все мы помним по примеру [киевского режима], с чего у них началось и что сейчас там творится. Поляки, у вас все впереди», — отметила Elena31rus.

«Ничего, сейчас тратят деньги на разрушение, потом будут за свой счет восстанавливать», — прокомментировал Konstantin.

«Чем им мешает памятник, что за война с мёртвыми?» — не понимает Ольга.

«Ничего, скоро будут стоять памятники русским освободителям от натовской оккупации», — подытожила Ekaterina.