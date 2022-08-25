Ярославль, , 16:36 — REGNUM В Ярославле начался ремонт улицы Советской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт на улице Советской в Ярославле

Работы стартовали 25 августа. Как ранее рассказывал на общегородском совещании директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, речь идёт об участке от Красной площади до перекрёстка с улицей Республиканской. В рамках контракта подрядчик должен будет отремонтировать тротуары, проезжую часть и заменить бортовые камни.

Начался ремонт с реконструкции тротуара. Одна полоса дороги занята строительной техникой и стройматериалами.