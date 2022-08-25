Ярославль, 25 августа 2022, 16:36 — REGNUM В Ярославле начался ремонт улицы Советской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Работы стартовали 25 августа. Как ранее рассказывал на общегородском совещании директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, речь идёт об участке от Красной площади до перекрёстка с улицей Республиканской. В рамках контракта подрядчик должен будет отремонтировать тротуары, проезжую часть и заменить бортовые камни.
Начался ремонт с реконструкции тротуара. Одна полоса дороги занята строительной техникой и стройматериалами.