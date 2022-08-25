Москва, 25 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Российская сторона готова сделать все для организации международной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, говорится в заявлении Совета Думы, принятом по итогам внеочередного заседания 25 августа.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Совет Государственной думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС», — следует из заявления.

В Совете Думы пояснили, что это необходимо для того, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных атак киевского режима на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова провести внеочередное заседание Совета Думы поддержали все думские фракции. По его словам, только за сутки, по данным Министерства обороны, киевский режим нанес семь раз удары по району Запорожской АЭС.

«Поэтому вопрос крайне важный. Наши профильные комитеты во главе с комитетом по международным делам, комитетом по энергетике и комитетом по делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили заявление», — подчеркнул Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.