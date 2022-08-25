Уфа, , 16:39 — REGNUM Масштабное обновление сетей тепло‑ и водоснабжения ожидается в Башкирии с 2023 по 2027 год. Об этом заявил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев на пресс-конференции в ИА «Башинформ», передает это информационное агентство.

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Сообщается, что для финансирования ремонтных работ руководство региона намерено оформить инфраструктурные кредиты.

«Мы будем за счет инфраструктурных кредитов менять системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Котельные будем строить, переводить дома на газовое поквартирное отопление в районах», — приводит агентство слова Марзаева.

Чиновник также сообщил, что в среднем по республике ежегодно меняется 3,5% тепловых сетей, в текущем году это 148 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в минувший отопительный сезон зафиксировали 620 отключений коммунальных услуг.