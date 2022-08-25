Уфа, 25 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Масштабное обновление сетей тепло‑ и водоснабжения ожидается в Башкирии с 2023 по 2027 год. Об этом заявил заместитель премьер-министра правительства БашкирииАлан Марзаев на пресс-конференции в ИА «Башинформ», передает это информационное агентство.

Служба по связям с общественностью СГК В Кемерове завершён первый этап испытаний тепловых сетей

Сообщается, что для финансирования ремонтных работ руководство региона намерено оформить инфраструктурные кредиты.

«Мы будем за счет инфраструктурных кредитов менять системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Котельные будем строить, переводить дома на газовое поквартирное отопление в районах», — приводит агентство слова Марзаева.

Чиновник также сообщил, что в среднем по республике ежегодно меняется 3,5% тепловых сетей, в текущем году это 148 км.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в минувший отопительный сезон зафиксировали 620 отключений коммунальных услуг.