Минск, 25 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Белоруссии 27 августа состоятся военные учения резервистов и призывников. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Напомним, что Белоруссия в последнее время довольно часто проводит военные учения. Так, подразделения белорусских войск были отправлены в Уссурийск для участие в совместных с Россией военных учениях «Восток-2022».

Кроме того, в Белоруссии идёт формирование подразделений территориальной обороны. В частности, формируется территориальная оборона Минска.