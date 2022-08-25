Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. У абитуриентов вузов Санкт-Петербурга в 2022 года упал средний проходной балл. Об этом 25 августа сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

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Ситуация со снижением среднего проходного балла в текущем году наблюдается не только в Северной столице, но и по всей России. Однако это связано не с низким уровнем знаний абитуриентов, а с тем, что задания ЕГЭ становятся сложнее.

«В этом году средний балл ЕГЭ по физике по стране уменьшился, равно как и количество человек, сдающих физику. Сложность задания ЕГЭ вполне может обеспечить снижение проходного балла», — заявил Алексей Демидов.

Между тем в этом году возможности подачи документов на поступление в вузы расширились. Если ранее это можно было сделать непосредственно в стенах учебных заведений или направить почтой, то теперь и с помощью сервиса «Поступи Онлайн». По итогу количество поданных заявлений в Петербурге на 70 тыс. превысило показатель прошлого года.

По словам главы Совета ректоров, наибольшим спросом в этом году, как и в предыдущие, пользовались информационные технологии, прикладная информатика в дизайне, химические технологии, экономические и юридические специальности. «За последние годы, этот год не стал исключением, на технические специальности больший спрос», — добавил Алексей Демидов.