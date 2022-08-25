Москва, , 16:28 — REGNUM Стилистка Эльвира Янковская, которую блогер Лерчек (Валерия Чекалина) обвинила в мошенничестве, находится под следствием. Об этом 25 августа пишет StarHit.

Лерчек (Валерия Чекалина) Цитата для видеоблога «Ходят Слухи»

Как отмечает издание, блогер отдала на экспертизу вещи, купленные у стилиста — эксперт подтвердил, что они являются подделкой. Сама Янковская прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом: «На данный момент я хочу воздержаться от любых комментариев относительно произошедшей ситуации. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, я со своей стороны оказываю необходимую помощь и содействие, чтобы оперативнее разобраться в случившемся».

Ранее Валерия Чекалина обвинила Эльвиру Янковскую в мошенничестве и подала заявление в полицию. По словам блогера, стилист продавала ей копии брендовых вещей по цене оригинальных.

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