Москва, 25 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Стилистка Эльвира Янковская, которую блогер Лерчек (Валерия Чекалина) обвинила в мошенничестве, находится под следствием. Об этом 25 августа пишет StarHit.

Цитата для видеоблога «Ходят Слухи» Лерчек (Валерия Чекалина)

Как отмечает издание, блогер отдала на экспертизу вещи, купленные у стилиста — эксперт подтвердил, что они являются подделкой. Сама Янковская прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом: «На данный момент я хочу воздержаться от любых комментариев относительно произошедшей ситуации. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, я со своей стороны оказываю необходимую помощь и содействие, чтобы оперативнее разобраться в случившемся».

Ранее Валерия Чекалина обвинила Эльвиру Янковскую в мошенничестве и подала заявление в полицию. По словам блогера, стилист продавала ей копии брендовых вещей по цене оригинальных.