Вена, 25 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Обновлённый вариант известной картины Владимира Серова «Ходоки у В. И. Ленина», где Владимир Ильич заменён на президента России Владимира Путина, под названием «Февраль 2023 года. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС», разместила у себя в соцсети бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль.

Владимир Серов. Ходоки у В. И. Ленина. 1950

«И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров», — прокомментировала Кнайсль.

Речь, вероятно, идёт о проблеме с энергоносителями, в которую ЕС погрузился из-за антироссийских санкций.