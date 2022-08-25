Пенза, 25 августа, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Пензенской области за шесть месяцев 2022 года доля семей, получавших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, составила 3,4% от общего числа семей, проживающих в регионе (в 2021 году — 4,1%). Информацию о соцподдержке граждан опубликовал Пензастат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Всего в первом полугодии субсидии предоставили 18,9 тыс. семей на сумму в размере 157,6 млн рублей. Среднемесячный размер начисленных выплат на семью составил около 1390 рублей.

Отдельным категориям граждан предоставляется соцподдержка по оплате жилья и коммунальных услуг.

По официальным данным на 1 июля, помощью воспользовались 238,8 тыс. жителей Пензенской области. Объем выделенных средств в январе–июне текущего года превысил 1 млрд рублей, из них 65% — средства регионального бюджета, 34,7% — федерального, 0,3% —бюджетов муниципалитетов.

На одного пользователя среднемесячный размер соцподдержки составил 755,09 рублей, в прошлом году —752,15 рублей.

ИА REGNUM напоминает, ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, направила обращение в Министерство строительства России с предложением списать долги за ЖКУ некоторым категориям граждан, в частности утратившим кормильца и потерявшим трудоспособность. В организации считают, что соответствующая мера решит проблему общей задолженности населения.

Читайте также: В Госдуме призвали объявить долговую амнистию для малоимущих за услуги ЖКХ