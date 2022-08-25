Москва, , 16:24 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 19 августа составил $574 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 12 августа международные резервы страны составляли $580,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $6,6 млрд, или на 1,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошёл «под воздействием отрицательной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.