Москва, 25 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Ряд крупных аварий на АЭС ничему не научили Киев и его натовских покровителей, говорится в заявлении Совета Думы, принятом по итогам внеочередного заседания 25 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«На территории Российской Федерации [киевские] диверсанты подрывают линии электропередач, ведущие к Курской АЭС. Ряд крупных аварий на АЭС, очевидным образом, ничему не научили Киев и его натовских покровителей. Русофобская идеология перевешивает принципы ядерной безопасности», — следует из документа на сайте Госдумы.

Депутаты отметили, что только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции, до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара.

«Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют», — указано в заявлении.

Совет Думы отмечает, что Россия постоянно поднимает в Совете Безопасности ООН вопрос о недопустимости ударов по ЗАЭС со стороны киевского режима и приводит неопровержимые доказательства его преступлений.

Депутаты подчеркивают в заявлении, что соучастниками и пособниками преступлений становятся страны Запада, снабжающие Киев все более тяжелыми видами вооружения.

«Попустительствуя варварским атакам на ЗАЭС, спонсоры Киева ставят под угрозу народы своих стран, что безответственно и недопустимо», — говорится в документе.