25 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей довольно остро отреагировали на беспокойство России по поводу военных учений Сеула и Вашингтона, порекомендовав Москве «не совать нос в чужие дела».

Валерий Ходячий, , 17:56 — REGNUM 22 августа военные Южной Кореи и США приступили к проведению крупномасштабных совместных учений под названием Ulchi Freedom Shield. Сразу же после этого в КНДР раскритиковали Сеул за «жалкую попытку противостоять стране с ядерным орудием». Однако Северная Корея была не единственной страной, которая высказала обеспокоенность по поводу проведения данных учений.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно комментарию официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованному на сайте министерства 24 августа, обострение ситуации на Корейском полуострове, связанное с возобновлением учений Южной Кореи и США, вызывает беспокойство.

«Обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась в связи с возобновлением крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея, а также провокационной засылкой пропагандистских материалов в КНДР из Республики Корея», — указала дипломат.

Она подчеркнула, что Москва считает подобные действия, вызывающие серьезную озабоченность в Пхеньяне, «контрпродуктивными и опасными».

Россия заинтересована в поддержании и укреплении на Корейском полуострове прочного мира и стабильности. Москва призывает к запуску политического диалога на основе российско-китайских инициатив последних лет, добавила дипломат.

Отметим, что впервые за последние четыре года в южнокорейско-американские учения, которые продлятся до 1 сентября, входят не только командные учения, основанные на компьютерной симуляции, но и полевые маневры.

В рамках учений стороны отработают действия по обороне столичного региона (Сеула) в случае якобы возможной агрессии со стороны КНДР, а также контрнаступление.

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«Не беспокойтесь об этом. Просто не лезьте в чужие дела», — рекомендует hl3e***.

«Вторгаетесь в другие страны, делаете, что вам заблагорассудится, и при этом вас беспокоит ситуация на Корейском полуострове? Забавно» — недоумевает ccva***.

Военные учения США И Республики Корея «Ulchi Freedom Shield 2022» media.defense.gov

«При чем тут наши корейско-американские учения? Думаете, кто-то действительно собрался нападать на КНДР? А у вас есть войска для отправки в КНДР на случай чего? Большая часть войск ведь была отправлена на территорию [б. УССР]», — пишет sta7***.

«Нам нужно внушить Китаю и России, что взаимодействовать с нами выгоднее, чем кормить КНДР. Чем дружелюбнее к нам Пекин и Москва, тем больше изолирован Пхеньян», — придерживается такого мнения yyjd***.

«Если они снова вторгнутся к нам в будущем, мы будем стрелять без предупреждения», — утверждает moon***.

«Китай и Россия — наши враги. Они разорвали Корейский полуостров на «север» и «юг». Не смейте вмешиваться в наши дела», — призывает neww***.

«Сбросьте десять ядерных бомб на Россию», — пишет lhkt***.

«Хочу отметить, что учения с США всегда вызывают конфликт с соседними странами. Хотя уверен, что если КНДР решит провести учения с Россией, протестовать против уже будем мы», — пишет mawa***.

«Ребят, прекратите! На ваших руках и так слишком много крови», — считает hws8***.

«Если вы все время провоцируете, почему бы нам не провести учения? Или вы хотите, чтобы мы вторгнулись во Владивосток и оккупировали его?» — вопрошает amet***.