Валерий Ходячий, 25 августа 2022, 17:56 — REGNUM 22 августа военные Южной Кореи и США приступили к проведению крупномасштабных совместных учений под названием Ulchi Freedom Shield. Сразу же после этого в КНДР раскритиковали Сеул за «жалкую попытку противостоять стране с ядерным орудием». Однако Северная Корея была не единственной страной, которая высказала обеспокоенность по поводу проведения данных учений.
Согласно комментарию официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованному на сайте министерства 24 августа, обострение ситуации на Корейском полуострове, связанное с возобновлением учений Южной Кореи и США, вызывает беспокойство.
«Обеспокоены развитием ситуации на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась в связи с возобновлением крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея, а также провокационной засылкой пропагандистских материалов в КНДР из Республики Корея», — указала дипломат.
Она подчеркнула, что Москва считает подобные действия, вызывающие серьезную озабоченность в Пхеньяне, «контрпродуктивными и опасными».
Россия заинтересована в поддержании и укреплении на Корейском полуострове прочного мира и стабильности. Москва призывает к запуску политического диалога на основе российско-китайских инициатив последних лет, добавила дипломат.
Отметим, что впервые за последние четыре года в южнокорейско-американские учения, которые продлятся до 1 сентября, входят не только командные учения, основанные на компьютерной симуляции, но и полевые маневры.
В рамках учений стороны отработают действия по обороне столичного региона (Сеула) в случае якобы возможной агрессии со стороны КНДР, а также контрнаступление.
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«Не беспокойтесь об этом. Просто не лезьте в чужие дела», — рекомендует hl3e***.
«Вторгаетесь в другие страны, делаете, что вам заблагорассудится, и при этом вас беспокоит ситуация на Корейском полуострове? Забавно» — недоумевает ccva***.
«При чем тут наши корейско-американские учения? Думаете, кто-то действительно собрался нападать на КНДР? А у вас есть войска для отправки в КНДР на случай чего? Большая часть войск ведь была отправлена на территорию [б. УССР]», — пишет sta7***.
«Нам нужно внушить Китаю и России, что взаимодействовать с нами выгоднее, чем кормить КНДР. Чем дружелюбнее к нам Пекин и Москва, тем больше изолирован Пхеньян», — придерживается такого мнения yyjd***.
«Если они снова вторгнутся к нам в будущем, мы будем стрелять без предупреждения», — утверждает moon***.
«Китай и Россия — наши враги. Они разорвали Корейский полуостров на «север» и «юг». Не смейте вмешиваться в наши дела», — призывает neww***.
«Сбросьте десять ядерных бомб на Россию», — пишет lhkt***.
«Хочу отметить, что учения с США всегда вызывают конфликт с соседними странами. Хотя уверен, что если КНДР решит провести учения с Россией, протестовать против уже будем мы», — пишет mawa***.
«Ребят, прекратите! На ваших руках и так слишком много крови», — считает hws8***.
«Если вы все время провоцируете, почему бы нам не провести учения? Или вы хотите, чтобы мы вторгнулись во Владивосток и оккупировали его?» — вопрошает amet***.