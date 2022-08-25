Париж, , 16:20 — REGNUM Национальный секретарь французской коммунистической партии Фабьен Руссель раскритиковал «причудливые» замечания президента Франции Эммануэля Макрона об «изобилии», передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

«Президент осмеливается прийти и сказать нам: «Это из-за изобилия, из-за безрассудства». Но в какой стране живет он, этот президент, который возвращается из своего укрепленного замка Брегансон, куда он отправился на самолете? кататься на лыжах с семьей в собственном бассейне? Он не знает проблем французов. Французы, у них есть заботы, они не живут беспечно, они беспокоятся о будущем», — настаивал Фабьен Руссель

Политик напомнил о «десяти миллионах сограждан, живущих за чертой бедности, четырех миллионах малообеспеченных людей или 12 миллионов, которые живут в бедности».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала президента Эммануэля Макрона после слов о «конце изобилия».

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